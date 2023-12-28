Какие новогодние подарки дарили на фронте Второй мировой войны

Даже в суровых фронтовых условиях бойцы отмечали Новый год и с нетерпением ждали подарков из тыла. Открытки и письма Архивное фотоОбычные приметы праздника – наряженная елка и подарки под ней, казалось, остались далеко в тылу.
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