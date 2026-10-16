Северский районный суд Краснодарского края по иску прокуратуры обратил в доход государства более 39 млн рублей, нажитых бывшим главой Смоленского сельского поселения Сергеем Безугловым.
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