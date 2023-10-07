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Губернатор Воронежской области: по бюджету «Факел» — самая скромная команда РПЛ

Губернатор Воронежской области: по бюджету «Факел» — самая скромная команда РПЛ

Воронежцам это не мешает показывать яркий футбол.Воронежцам это не мешает показывать яркий футбол.Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил о продолжающихся поисках генерального спонсора для футбольного клуба «Факел».

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