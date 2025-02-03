В Москве прогремел взрыв в ЖК «Алые паруса»: погиб один человек

Взрыв прогремел в подъезде одного из домов в жилом комплексе «Алые паруса» на северо-западе Москвы. В результате происшествия погиб один человек, еще четверо получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
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