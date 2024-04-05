Япония расширила список запрещенных к экспорту в Россию и ввозу из нее товаров

Япония расширила санкции против России. В опубликованные Минэкономики страны обновления санкционных запретов включили большую группу товаров, которые нельзя поставлять в Россию — от моторных масел до литий-ионных аккумуляторов.
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