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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Япония расширила список запрещенных к экспорту в Россию и ввозу из нее товаров

Япония расширила санкции против России. В опубликованные Минэкономики страны обновления санкционных запретов включили большую группу товаров, которые нельзя поставлять в Россию — от моторных масел до литий-ионных аккумуляторов.

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