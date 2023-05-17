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Красноярский суд постановил приговор бывшему старшему преподавателю СибГУ за взяточничество

Красноярский суд постановил приговор бывшему старшему преподавателю СибГУ за взяточничество

Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что Красноярский гарнизонный военный суд приговорил к лишению свободы бывшего старшего преподавателя ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.

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