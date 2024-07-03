Самое сочное и незабываемое автособытие этого лета

3750 посетителей, более 100 культовых автомобилей на ретровыставке, 45 машин в соревновании по дрэг-рейсингу (в том числе и «стрела»), и это еще не всё, что было на ЗА РУЛЕМ ФЕСТ! Полеты на вертолете, выступление множества музыкальных групп, среди которых известная группа «Кирпичи», а еще вручение автомобиля Omoda S5 победителю розыгрыша «За рулем», дрифт-такси, слепой тест-драйв китайских кроссоверов для всех желающих, дискуссия профессионалов о будущем российского авторынка и многое другое ожидало гостей автодрома RDRS Racepark 23 июня.