Нелёгкая и тяжёлая жизнь СССР в первое десятилетие своего существования

Жизнь в СССР в 1920-е годы была сложной, полной хаоса и неопределённости. Это время ознаменовалось завершающим этапом Гражданской войны (1917–1922), разрухой, голодом и попытками советского правительства укрепить свою власть.
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