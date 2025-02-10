Трамп разрушает институты «глубинного государства»

Прошло менее трех недель со дня инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа, а сенсационных заявлений, которые он сделал в области внешней и внутренней политики, хватило бы иному главе Белого дома на два президентских срока.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии