Бонды для украины

Виктор Тимошевский

При чем тут бонды? ЕК уже заявила,что направляют первый транш полтора лярда евро из наших процентов. Эта банда беззастенчиво решила раздербанить российские доходы.А мы только щеки надуваем,тип не посмеют,тут же асимметричный ответ,мы их как жахнем экономически. Дождались,жахнули.Нефть идет не переставая,газ идет не переставая,еще хотят с нас 20 лярдов за непоставку по потокам содрать,сталь идет,титан идет,удобрения идут зерно идет...Сильно жахаем,однако. А автор про бонды. Они ни цента своего теперь тратить не будут,когда есть российский раскрытый кошелек.