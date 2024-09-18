Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Бонды для украины

Там некоторые надмозги вчера начали писать, со ссылкой на «Файненшиал Таймс», что «ЕС собирается предоставить украине 20-40 миллиардов евро новых кредитов до конца года».

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Бонды???
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15 час.
Виктор Тимошевский
При чем тут бонды? ЕК уже заявила,что направляют первый транш полтора лярда евро из наших процентов. Эта банда беззастенчиво решила раздербанить российские доходы.А мы только щеки надуваем,тип не посмеют,тут же асимметричный ответ,мы их как жахнем экономически. Дождались,жахнули.Нефть идет не переставая,газ идет не переставая,еще хотят с нас 20 лярдов за непоставку по потокам содрать,сталь идет,титан идет,удобрения идут зерно идет...Сильно жахаем,однако. А автор про бонды. Они ни цента своего теперь тратить не будут,когда есть российский раскрытый кошелек.
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14 час.
Eduard
Конфискуйте имущество богатеев Европы и передайте Украине.Ха,ха,ха!
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12 час.

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