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Спички - не игрушка

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В Петербурге задержали мужчину по подозрению в легализации 21 тыс. мигрантов

В Петербурге задержали мужчину по подозрению в легализации 21 тыс. мигрантов

Решается вопрос о предъявлении задержанному обвинения и избрании меры пресечения Сотрудники правоохранительных органов задержали в Санкт-Петербурге уроженца Камчатки, который подозревается в фиктивной постановке на миграционный учет более чем 21 тыс.

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