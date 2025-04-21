WSJ: Вашингтон хочет территорию вокруг Запорожской АЭС и делить вырабатываемую электроэнергию с Россией

По мнению западных обозревателей, сделка по мирному урегулированию не может сдвинуться с места не только из-за Киева, но и позиции Москвы, которая не согласна с определенными требованиями Соединенных Штатов.
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