Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту происшествия с подростком в Иркутской области

Следственными органами СК России расследуется уголовное дело по факту происшествия с 14-летней девочкой в частном доме в населенном пункте Мейеровка Заларинского района, которая получила множественные телесные повреждения и госпитализирована в медицинское учреждение.
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