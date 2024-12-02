Матвиенко заявила, что команда Трампа приняла сигнал от испытания "Орешника"

REUTERS/David Dee Delgado/File Photo Все адресаты на Западе, включая команду избранного президента США Дональда Трампа, приняли сигнал, посланный испытанием ракеты "Орешник" и обращением президента РФ Владимира Путина.
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