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Матвиенко заявила, что команда Трампа приняла сигнал от испытания "Орешника"

Матвиенко заявила, что команда Трампа приняла сигнал от испытания "Орешника"

REUTERS/David Dee Delgado/File Photo Все адресаты на Западе, включая команду избранного президента США Дональда Трампа, приняли сигнал, посланный испытанием ракеты "Орешник" и обращением президента РФ Владимира Путина.

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