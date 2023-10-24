Следователи спустя 24 года раскрыли убийство охранника в Педиатрической академии

Обвиняемый уже отбывает пожизненное заключение. Следователи раскрыли разбойное нападение, которое было совершено в Педиатрической медицинской академии на Литовской улице в Петербурге почти четверть века назад.
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