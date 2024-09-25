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Новости экономики России

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Рекордный рост цен на золото продолжится и в 2025 году

Рекордный рост цен на золото продолжится и в 2025 году

Крупные банки прогнозируют, что рекордный рост цен на золото продолжится и в 2025 году благодаря возобновлению заметных притоков в биржевые инвестиционные фонды (ETF) и ожиданиям дополнительных снижений процентных ставок со стороны ведущих центральных банков мира, включая ФРС, пишет Reuters.

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