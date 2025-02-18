С некоторыми это впервые. Какие выплаты выросли с февраля и кому повезло больше всех?

В России провели индексацию более 40 пособий и выплат. Часть из них – впервые Впервые за много лет в России проиндексирована пенсия для работающих пенсионеров, а также пособие по уходу за детьми-инвалидами.
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