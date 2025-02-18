Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

200 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Рябенко
    Пока не будет принято решение о ликвидации бандеровского фашизма на Украине все переговоры будут БЕСПОЛЕЗНЫЕ.Лавров провел пре...
  • Терехов Олег
    Что мелет эта продажная непотопляемая сучка, а доживут ли до пенсии эти предполагаемые пенсионеры!?В России за пять ...
  • Лариса Поплавская
    А кто ты такой? Тебя самого никто не принимает Ты 0 без палочки и зовут тебя никак. Так что прижми хвост и закатай на...Зеленский заявил,...

С некоторыми это впервые. Какие выплаты выросли с февраля и кому повезло больше всех?

С некоторыми это впервые. Какие выплаты выросли с февраля и кому повезло больше всех?

В России провели индексацию более 40 пособий и выплат. Часть из них – впервые Впервые за много лет в России проиндексирована пенсия для работающих пенсионеров, а также пособие по уходу за детьми-инвалидами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх