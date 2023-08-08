Царьград

5 810 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Величко
    Супотницкий - автор книги "Биологическая война". Это одна из наиболее толковых книг по теме, изданных без грифов секр...Обман с вакцинами...
  • Николай Герасименко
    Интересный вопрос, куда жаловаться на подтопление!? В небесную канцелярию.Челябинск снова з...
  • Николай Герасименко
    И к чему этот вброс!? Я думал истерика антипрививочников прошла вслед за эпидемией Ковид 19. Но нет, кому то очень хо...Обман с вакцинами...

В Подмосковье бдительный гражданин усмотрел тризуб в логотипе ателье

В Подмосковье бдительный гражданин усмотрел тризуб в логотипе ателье

История с доносом развернулась в ЗАТО Краснознаменск.Ателье «Айсворк», расположенное на улице Генерала Шлыкова в городе Краснознаменске Московской области будут, видимо, проверять на предмет экстремизма по заявлению жителя Одинцовского округа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх