В Подмосковье бдительный гражданин усмотрел тризуб в логотипе ателье

История с доносом развернулась в ЗАТО Краснознаменск.Ателье «Айсворк», расположенное на улице Генерала Шлыкова в городе Краснознаменске Московской области будут, видимо, проверять на предмет экстремизма по заявлению жителя Одинцовского округа.
История с доносом развернулась в ЗАТО Краснознаменск.Ателье «Айсворк», расположенное на улице Генерала Шлыкова в городе Краснознаменске Московской области будут, видимо, проверять на предмет экстремизма по заявлению жителя Одинцовского округа.
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