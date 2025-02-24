Евросоюз продолжает упираться в своей русофобии Дмитрий Родионов Фото: Руслан Яроцкий/URA.RU/ТАСС Материал комментируют: Павел Фельдман Евросоюз не собирается отменять антироссийские санкции, если это сделают США, он будет проводить собственную независимую санкционную политику, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
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