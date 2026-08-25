FIA осудила травлю стюардов после штрафа Колапинто

FIA осудила травлю стюардов после штрафа КолапинтоОткрытый источникМеждународная автомобильная федерация (FIA) выступила против травли своих стюардов в соцсетях после спорного эпизода на Гран При Нидерландов, где Франко Колапинто и Арвид Линдблад получили штрафы за обгон в зоне двойных жёлтых флагов.