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FIA осудила травлю стюардов после штрафа Колапинто

FIA осудила травлю стюардов после штрафа КолапинтоОткрытый источникМеждународная автомобильная федерация (FIA) выступила против травли своих стюардов в соцсетях после спорного эпизода на Гран При Нидерландов, где Франко Колапинто и Арвид Линдблад получили штрафы за обгон в зоне двойных жёлтых флагов.

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