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Звезды дают суперсилу: 3 знака, у которых в мае получится всё

Звезды дают суперсилу: 3 знака, у которых в мае получится всё

Невероятный всплеск энергии позволит добиться любых поставленных целей. Суперсила. @kues1/freepik.com Пока все мы размышляем, над рецептом лучшего маринада для шашлыка, три знака имеют все шансы далеко продвинуться вперед в своих начинаниях и получить все, чего только захотят.

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