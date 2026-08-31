Новости Тамбова
MainНовостиЗнакомства для се...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Тамбова

148 подписчиков

В Тамбове сократили число рейсов дачного автобуса до «Дубков»

В Тамбове сократили число рейсов дачного автобуса до «Дубков»

Фото: нейросети Читайте также: Сдачу центра «Цветов радуги» ждут в октябре На вокзал Мичуринск-Воронежский с 1 сентября будут пускать только через новый пункт досмотра Два лицея Тамбовской области вошли в топ-300 школ России, но оба потеряли позиции С 31 августа маршрут №14Д «Рылеева — с/о Дубки» вместо пяти рейсов в каждую сторону выполняет только три.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым