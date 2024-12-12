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Петербургский дневник

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Гладков сообщил о ранении мирного жителя Белгородской области при атаке дронов

Гладков сообщил о ранении мирного жителя Белгородской области при атаке дронов

Пострадавший получил множественные осколочные ранения головы и рук Мирный житель Белгородской области получил тяжелые ранения при атаке украинских беспилотников, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем официальном телеграм-канале.

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