Цена патриотизма: в Одессе тероборона разбежалась, опасаясь отправки на фронт

В Одессе год назад начали появляться первые отряды самообороны. Об этом сообщает "ПолитНавигатор", напоминая, как они бряцали оружием — "отстояли Одессу в 2014-м, отстоим и сейчас", даже шантажировали — "отступать нам некуда, за нами только море".