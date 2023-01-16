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Цена патриотизма: в Одессе тероборона разбежалась, опасаясь отправки на фронт

Цена патриотизма: в Одессе тероборона разбежалась, опасаясь отправки на фронт

В Одессе год назад начали появляться первые отряды самообороны. Об этом сообщает "ПолитНавигатор", напоминая, как они бряцали оружием — "отстояли Одессу в 2014-м, отстоим и сейчас", даже шантажировали — "отступать нам некуда, за нами только море".

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