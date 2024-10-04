В нескольких районах Петербурга вводятся ограничения движения с 5-13 октября

Это связано с проведением ремонтных работ Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга сообщил об ограничениях движения в нескольких районах города с 5-13 октября, в с проведением ремонтных работ.
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