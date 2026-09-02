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Сентябрь подарит россиянам два красивых сближения Луны с планетами

Сентябрь подарит россиянам два красивых сближения Луны с планетами

Для наблюдения за этими астрономическими событиями специалисты рекомендуют воспользоваться оптическими приборами В сентябре любители астрономии смогут наблюдать сразу два сближения Луны с планетами.

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