Аллегри попал под расследование по делу об отмывании денег. По его счету проходили транзакции от компаний, обвиняемых в организации незаконных азартных игр

В отношении главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри начато расследование в связи с возможным нарушением итальянского законодательства об отмывании денег.
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