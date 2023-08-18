ВКС России полетали возле Аляски и Великобритании. Реакция Лондона и Вашингтона бесценна

ЛК

Любовь Кузьмина

Это ладно, самолет прилетел, покружился и улетел. Почему амеры даже не высылают свои самолеты на перехват наших? Да все просто, не бояться они наших самолетов. Они прекрасно осведомлены долгими годами поведения нашего руководства. У нас никто и никогда не нарушит воздушное пространство, других стран.Раньше, даже подлетать мы боялись к Аляске. Это сейчас немного осмелели, но амеры знают, что Путин ответственный человек, поэтому не стоит тратить горючее на перехват. Не боятся амеры России, понимаете? Поэтому уже и F-16 одобрили на поставку в Украину и дальнобойные ракеты одобрили. Одобрят поставку всего, чего захотят. Они знают, в Кремле сидят ну очень ответственные и добрые люди.Не будет никакого ответа со стороны России, в сторону США, Британии. Не будет! Так чего же бояться?Надо идти амерам вперед.Пока мы слышим только пустые обещания ответа со стороны российского руководства. Где ответ России на поставку со стороны США кассетных сннарядов? А ведь Шойгу обещал и Путин обещал ответ и ничего.Как малые дети, лучше бы уже промолчали, чем всенародно обещать.