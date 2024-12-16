Сбивший десятки дронов зенитчик раскрыл особенности вражеских БПЛА

Военнослужащий зенитного дивизиона 35-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады группировки «Центр» Дмитрий Сухушин сбил более 20 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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