В Польше предупредили Киев, что ждут покаяния за Волынскую резню, иначе членства в ЕС не видать

Будни мужчин. Все что нам интересно

Украина не получит одобрения Варшавы на вступление в Евросоюз, если Киев не покается за Волынскую резню и не позволит эксгумировать останки убитых тогда поляков, заявил заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский.