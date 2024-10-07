Мэр Москвы рассказал о развитии социальной инфраструктуры ТиНАО

Мэр Москвы Сергей Собянин поделился важной информацией о развитии социальной инфраструктуры в ТиНАО.В своем Telegram-канале глава города написал, что в этом году в районе Краснопахорский был открыт культурный центр, а в Филимонковском — школа.
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