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Мэр Москвы рассказал о развитии социальной инфраструктуры ТиНАО

Мэр Москвы рассказал о развитии социальной инфраструктуры ТиНАО

Мэр Москвы Сергей Собянин поделился важной информацией о развитии социальной инфраструктуры в ТиНАО.В своем Telegram-канале глава города написал, что в этом году в районе Краснопахорский был открыт культурный центр, а в Филимонковском — школа.

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