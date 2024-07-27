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ИА Регнум

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ФБР подтвердило, что Трампа действительно ранило пулей во время покушения

ФБР подтвердило, что Трампа действительно ранило пулей во время покушения

Вашингтон, 27 июля, 2024, 03:46 — ИА Регнум. Федеральное бюро расследований (ФБР) США подтвердило, что экс-президента США и кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трамп ранило на митинге в результате попадания пули или ее фрагментов.

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