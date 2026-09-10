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РБК СТИЛЬ

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Батя-трип: зачем отцы уезжают отдыхать с детьми без мам

Батя-трип: зачем отцы уезжают отдыхать с детьми без мам

Тимур Юсупов, путешественник, тревел-журналист, автор телеграм-канала «Мир, гамарджоба» Уже четвертый год подряд я устраиваю папские выезды летом — поездки на природу с ребенком без матерей.

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