WSJ: Почти каждый пятый житель США верит в теорию заговора о Тейлор Свифт

Почти каждый пятый американец верит в теорию заговора касательно певицы Тейлор Свифт. Появилась информация о том, что Пентагон может использовать артистку для собственной пропаганды и продвижения Джо Байдена в рамках выборов.
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