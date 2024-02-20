Восхитительные кулинарные творения южнокорейской фуд-художницы Мин Кюнчин

Загляните в мир кулинарного творчества, где блистательный талант очаровал как любителей еды, так и ценителей искусства — познакомьтесь с Мин Кюнчин (Min Kyungjin), южнокорейской художницей, создающей новый стиль блюд.
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