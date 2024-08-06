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По(на)ехавшие исламисты и полиция - сравнение Англии и России

По(на)ехавшие исламисты и полиция - сравнение Англии и России

                                                            АНГЛИЯ:                                                  https://t.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Пусть эти продажные полицейские за 500 рублей себе банку пива купят. Твари, у ни нет матерей, сестер, любимых девушек, племянниц, которые могли оказаться запросто на месте этой испуганной девушки?
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3 час.
Александр Третьяк
Вопрос в первую очередь не в том кто больше совершает преступлений ,а в том зачем они евм нужны в таком количестве .
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2 час.
В
Василий
Этот зверёк дал полицаям пачку денег, но что бы дать видимость задержания его попросили оплатить этот штраф.
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2 час.

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