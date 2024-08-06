По(на)ехавшие исламисты и полиция - сравнение Англии и России

ninikooo Митусова Пусть эти продажные полицейские за 500 рублей себе банку пива купят. Твари, у ни нет матерей, сестер, любимых девушек, племянниц, которые могли оказаться запросто на месте этой испуганной девушки?

Александр Третьяк Вопрос в первую очередь не в том кто больше совершает преступлений ,а в том зачем они евм нужны в таком количестве .