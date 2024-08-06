АНГЛИЯ: https://t.
По(на)ехавшие исламисты и полиция - сравнение Англии и России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ninikooo Митусова
Пусть эти продажные полицейские за 500 рублей себе банку пива купят. Твари, у ни нет матерей, сестер, любимых девушек, племянниц, которые могли оказаться запросто на месте этой испуганной девушки?
Ответить
3 час.
Александр Третьяк
Вопрос в первую очередь не в том кто больше совершает преступлений ,а в том зачем они евм нужны в таком количестве .
Ответить
2 час.
В
Василий
Этот зверёк дал полицаям пачку денег, но что бы дать видимость задержания его попросили оплатить этот штраф.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии