Москвич 6: впечатления от первой поездки

Громкое имя, прописка в столице и цена под три миллиона рублей: второй моделью марки Москвич стал лифтбек с индексом «6», который представили практически ровно через год после дебюта кроссовера и его электрической версии.
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