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Клуб "Женские секреты"

2 подписчика

Просто заливаю печень кефиром: домашний деликатес, которого всегда мало — невероятно вкусно и сочно!

Просто заливаю печень кефиром: домашний деликатес, которого всегда мало — невероятно вкусно и сочно!

Расскажу про простой способ приготовить нежное и сочное блюдо из доступных продуктов. Печень в кефире – это тот самый ужин, который не требует долго стоять у духовки.

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