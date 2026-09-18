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Владимирские новости

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Владимир вернул исторические названия улицам

Владимир вернул исторические названия улицам

В 1781 году Екатерина II утвердила первый регулярный план застройки Владимира, а в начале 1990-х началась программа возвращения улицам исторических названий.

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