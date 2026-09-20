Новейшая OLED-панель и подсветка Ambiglow с поддержкой Matter. Представлен монитор Philips Evnia 34M2C8600P

1000 долларов Кроме сверхширокоформатного монитора Evnia 34M2C5601QA на панели VA компания Philips также выпустила похожую модель Evnia 34M2C8600P, но на панели OLED.
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