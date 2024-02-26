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Компания Xiaomi представила новый телефон, нацелившись на расширение премиального рынка

Компания Xiaomi представила новый телефон, нацелившись на расширение премиального рынка

Китайская компания Xiaomi Corp представила свою новейшую серию смартфонов Xiaomi Mi 14 Ultra 22 февраля вечером в Пекине, после того как она заняла лидирующую позицию на китайском рынке смартфонов в последнем квартале.

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