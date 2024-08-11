РЕН ТВ расскажет, за что Пикассо возненавидел русскую красавицу-жену

TASS/EPA Первая жена Пабло Пикассо, Ольга Хохлова, растопила сердце художника при первой встрече. Идиллия продлилась 10 лет – Пикассо завел роман на стороне, а его супруга, узнав о предательстве, забрала сына и уехала на Лазурный берег.
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