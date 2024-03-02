Снайпер "Шика" рассказал о премии за уничтоженное отделение ВСУ за одну ночь

Боец российской армии в течение ночи уничтожил семь боевиков.Снайпер из 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск с позывным Шика рассказал историю о том, как провёл целую ночь, уничтожая противников.
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