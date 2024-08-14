Виктор Цой: 10 фактов из жизни легендарного музыканта, о которых мало кто слышал

Был ли музыкант кочегаром, имел ли продюсера и кто подарил ему "Москвич"? 34 года назад, 15 августа 1990 года, погиб один из самых ярких отечественных рок-музыкантов – Виктор Цой (родился 21 июня 1962 года).
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