Долг Блиновской увеличился на 1,2 млн рублей

РИА Новости/Григорий Сысоев Размер налогового долга "королевы марафонов" Елены Блиновской увеличился более чем на 1,2 млн рублей за три дня, сообщают 16 августа "Известия" со ссылкой на ее регистрационные документы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии