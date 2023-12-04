Хулиганство ради хайпа: школьники забросали снегом Вечный огонь в Саратове

людмила пригарина Может пора менять сисиему домашнего воспитания? В наше время никому бы вообще в голову не могло такое кощунство прийти. И учителям не хамили и девочки девочек не избивали.

Владимир Титишов Эй Люди, нужно менять систему ценностей, а не систему домашнего воспитания - Людмила Пригарина - систему образования тоже менять нужно, да и руководству страны и чиновникам , мне так кажется, нужно изменить свое отношение к СССР и ко всему, что связано с Социалистическим строем - тогда никому в голову такое не могло прийти,