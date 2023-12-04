Хулиганство ради хайпа: школьники забросали снегом Вечный огонь в Саратове

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Комментарии
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людмила пригарина
Может пора менять сисиему домашнего воспитания? В наше время никому бы вообще в голову не могло такое кощунство прийти. И учителям не хамили и девочки девочек не избивали.
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5 час.
Владимир Титишов
Эй Люди, нужно менять систему ценностей, а не систему домашнего воспитания - Людмила Пригарина - систему образования тоже менять нужно, да и руководству страны  и чиновникам , мне так кажется, нужно изменить свое отношение к СССР и ко всему, что связано с Социалистическим строем - тогда никому в голову такое не могло прийти,
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4 час.
людмила пригарина
Ничего против не имею. Однако это процесс длительный.Для начала убрать ювенальную юстицию. Мы выросли без нее и потомки обойдутся.Детей воспитывать нужно в семье. А воспитание-это не вседозволенность. За &quot;шалости &quot; детей отвечают родители. Вот и позволить им самим решать как объяснить своему чаду что такое шорошо а что такое плохо.
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4 час.

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