Доля скрытых доходов семей опустилась до 10%

Доля скрытых доходов (тех, что не учитываются официально) российских семей снизилась до 10%. Об этом сказано в статье главного экономиста отделения по Ростовской области Южного главного управления Центробанка Сергея Арженовского (есть у «Известий»).
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