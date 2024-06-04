ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 899 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    НА БЕЗУМИЕ ОТВЕЧАТЬ НЕ НАДО. АМЕРИКАНЦЫ ЕГО УЖЕ ПОДТВЕРДИЛИ НЕ РАЗ: ВО ВЬЕТНАМЕ, КОРЕЕ, АФГАНИСТАНЕ И В ПРОШЛОМ - В Е...Пекин ответил Бай...
  • Eduard
    Видали,все грозят всем,причем больше преступники наглеют!Украинский посол ...
  • Eduard
    Единственно с чем я с ними не согласен,это с подходом к женщинам! Сейчас не Средневековье в котором они застряли!Делегация правите...

Доля скрытых доходов семей опустилась до 10%

Доля скрытых доходов семей опустилась до 10%

Доля скрытых доходов (тех, что не учитываются официально) российских семей снизилась до 10%. Об этом сказано в статье главного экономиста отделения по Ростовской области Южного главного управления Центробанка Сергея Арженовского (есть у «Известий»).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх