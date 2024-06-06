АЙ, МОСЬКА: «ПРОСРОЧЕННЫЙ» ЗЕЛЕНСКИЙ ОБВИНИЛ КИТАЙ В ПОПЫТКАХ СОРВАТЬ «САММИТ МИРА»

Вера МЕЛЬНИК Зеленский, находясь в Сингапуре, продемонстрировал ранее невиданные чудеса дипломатии: он набросился на Китай (и не только) с упрёками за отказ принимать участие в украинском «саммите мира» в Швейцарии и даже за срыв этого мероприятия.