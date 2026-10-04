ТРИТЭ представила кадры из драмы о Петре I перед премьерой

Студия "ТРИТЭ" представила эксклюзивные фрагменты исторической драмы "Рождение империи". Фильм, рассказывающий о Петре I, будет представлен 29 октября.
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