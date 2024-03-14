Франция раскрыла свои планы по "стране 404": Размах на рубль, а удар на копейку

Макрон: Франция никогда не возьмет инициативу в военных действиях в Незалежной.Франция никогда не возьмет на себя инициативу в военных действиях в Незалежной, заявил президент республики Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2.
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